ФГБУ «ВНИИЗЖ» и национальный ЗОО-союз запускают совместную инициативу по поддержке приютов для животных

Фото: сайт ФГБУ "ВНИИЗЖ".

ФГБУ «ВНИИЗЖ» совместно с Национальным ЗОО-союзом запускает благотворительный проект, направленный на поддержку приютов для животных и сохранение здоровья питомцев, находящихся на их попечении.

В рамках проекта порядка 5 тыс. доз вакцин для кошек и собак будут переданы в приюты, расположенные в разных регионах России, в том числе на Донбассе. Передача ветеринарных препаратов планируется до конца августа 2026 года и позволит повысить уровень профилактики инфекционных заболеваний среди животных.

Для реализации инициативы ФГБУ «ВНИИЗЖ» передаст приютам собственные разработки – вакцину «Карникан-5R» для защиты собак от чумы плотоядных, парвовирусного и коронавирусного энтеритов, аденовирусной инфекции и бешенства, а также вакцину «Карнифел PCHR» - поливалентный препарат для кошек, обеспечивающий защиту от четырех опасных заболеваний: панлейкопении, калицивирусной инфекции, вирусного ринотрахеита и бешенства.

К реализации инициативы присоединятся представители зоозащитного сообщества и волонтеры, которые обеспечат взаимодействие с приютами на местах, помогут организовать вакцинацию животных и окажут необходимую поддержку в проведении акции.

«Забота о здоровье животных – одна из важнейших задач ветеринарной науки. ФГБУ «ВНИИЗЖ» разрабатывает современные средства профилактики и считает важным, чтобы эти технологии были доступны тем, кто особенно нуждается в поддержке. Мы рады внести свой вклад в эту инициативу и помочь приютам создать более безопасные условия для содержания животных», — отметил директор ФГБУ «ВНИИЗЖ» Хасан Лихов.

Проект объединит научный потенциал ФГБУ «ВНИИЗЖ», опыт ветеринарных специалистов и возможности зоозащитного сообщества. Совместная работа позволит обеспечить приюты эффективными препаратами и станет еще одним примером того, как достижения ветеринарной науки помогают решать важные социальные задачи.

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