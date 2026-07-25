JELAND J6: новый кроссовер, созданный с учетом российских дорог

Фото предоставлено ГК «Дебрянск Авто».

На российском автомобильном рынке появился новый бренд JELAND, а вместе с ним — первая модель марки, кроссовер J6. Автомобиль создан для тех, кто ищет современное сочетание технологий, практичности и комфорта в ежедневной эксплуатации. Производство полного цикла организовано на заводе АГР в Санкт-Петербурге, а перед выходом на рынок модель прошла цикл испытаний, подтверждающих ее надежность в российских условиях.

JELAND J6 получил турбированный двигатель объемом 1,5 литра мощностью 147 л. с., который работает в паре с шестиступенчатой роботизированной трансмиссией. Такое сочетание обеспечивает уверенную динамику как в городском потоке, так и на загородных трассах.

При разработке автомобиля особое внимание уделили практичности. Багажник объемом 480 литров легко справляется с повседневными задачами, а при сложенных задних сиденьях полезное пространство увеличивается до 1180 литров. Рейлинги на крыше выдерживают до 75 килограммов груза, а фаркоп позволяет буксировать прицеп массой до 750 килограммов.

Фото предоставлено ГК «Дебрянск Авто».

Оснащение модели отвечает современным требованиям к комфорту. В зависимости от комплектации JELAND J6 оборудован мультимедийной системой с экраном до 13,2 дюйма, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, двухзонным климат-контролем, электроприводом багажника, беспроводной зарядкой смартфона мощностью 50 Вт и панорамной крышей. За безопасность отвечают интеллектуальные системы помощи водителю ADAS и система кругового обзора 540°, которая помогает увереннее чувствовать себя во время парковки и маневрирования.

JELAND J6 — это автомобиль, в котором современные технологии сочетаются с решениями, востребованными в повседневной эксплуатации. Именно такой подход делает новую модель универсальным выбором для города и поездок за его пределы.

Оценить возможности JELAND J6 и пройти тест-драйв можно в официальном дилерском центре Дебрянск Авто.

Подробности и запись — по телефону: +7 (4832) 770-151.

Дебрянск Авто — официальный дилер JELAND.

https://jelandrus.ru/

*Джеланд Джейшесть

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