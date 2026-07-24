С начала вегетационного периода специалисты Брянского отдела инспекции ФГБУ «ВНИИЗЖ» обследовали 80 гектаров нарушенных земель

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Специалисты Брянского отдела инспекции службы инспекции ФГБУ «ВНИИЗЖ» подвели промежуточные итоги полевого сезона. С начала вегетационного периода проведено комплексное обследование 80 гектаров нарушенных земель на территориях Калужской и Брянской областей.

Для сведения:

Нарушенные земли - земли, деградация которых привела к невозможности их использования в соответствии с целевым назначением, а также все земли со снятым или перекрытым плодородным слоем почвы.

Работы проводились как в рамках государственного земельного надзора, осуществляемого Управлением Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям, так и по заявкам юридических лиц.

Основной массив обследованных участков приходится на земли, пострадавшие от незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых (песок) на данных территориях. Выезды охватили 5 ключевых объектов, где ранее было зафиксировано нарушение плодородного слоя и изменение рельефа.

Согласно ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Межгосударственный стандарт. Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа» для контроля санитарного состояния почвы на территории закладывают не менее одной пробной площадки размером не менее 10х10 м. Специалистами отдела с семнадцати таких площадок были отобраны объединенные точечные пробы для определения состояния почвенного плодородия, степени деградации земель и агрохимической характеристики почв. Лабораторные исследования 85 почвенных точечных проб проводила Брянская испытательная лаборатория ФГБУ «ВНИИЗЖ».

На основании полученных протоколов лабораторных испытаний почвенных проб были подготовлены и переданы собственникам земель 3 проекта рекультивации нарушенных земель с рекомендациями по осуществлению комплекса мероприятий, направленных на восстановление почвенного плодородия и возврат земельных участков в сельскохозяйственный оборот.

Именно в вегетационный период можно наиболее точно оценить состояние растительного покрова, активность эрозионных процессов и реальную всхожесть семян при естественном зарастании. Это позволяет дать объективное заключение о необходимости рекультивации или консервации земель.

Брянский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» проводит весь комплекс обследовательских работ, экспертизу результатов лабораторных исследований, а также независимую оценку выполняемых природовосстановительных работ. Подробную консультацию специалистов можно получить по адресу: Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, 7. Тел 8(4832)32-77-17, почта: bmvl32@fsvps.gov.ru.

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