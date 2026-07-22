Представители Брянского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» вошли в состав ГЭК ведущих вузов региона

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

18 июля 2026 года состоялся Всероссийский студенческий выпускной. Государственная итоговая аттестация пройдена, время подводить итоги. Сотрудники Брянского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» приняли активное участие в работе государственных экзаменационных комиссий (ГЭК) в двух ведущих высших учебных заведениях города и области.

Так, на основании письма Департамента научно-технологической политики и образования Министерства сельского хозяйства России № 6/2088 от 08 декабря 2025 года председателем ГЭК института ветеринарной медицины и зоотехнии ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВО Брянский ГАУ) по специальности 36.05.01 Ветеринария на 2026 год был назначен доктор сельскохозяйственных наук, Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации, заместитель директора Брянского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» Иван Сидоров. ГЭК работала в период с 02 по 09 июля 2026 года.

Инженер-химик химико-токсикологического отдела Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» Владимир Авдащенко преподает на кафедре химии естественно-географического факультета ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского».

В период с 7 по 16 июля текущего года он принимал участие в работе государственной экзаменационной комиссии по оценке выпускных квалификационных работ бакалавров направления подготовки «Химия (профиль «Аналитическая химия») совместно с коллегой, главным химиком химико-токсикологического отдела Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» Антоном Коротковым.

Высокий уровень квалификации сотрудников Брянского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» по различным направлениям деятельности позволяет им не только оценить уровень подготовки будущих специалистов, но и укрепить профессиональные связи между академической средой и практической ветеринарной деятельностью.

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