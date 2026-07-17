Сбер и Брянская область договорились совместно развивать экономику и цифровые технологии в регионе

Фото: пресс-служба ПАО "Сбербанк".

В Брянской области состоялась рабочая встреча вице-президента — председателя Среднерусского банка Сбербанка Евгения Титова и временно исполняющего обязанности губернатора Брянской области Егора Ковальчука.

Стороны обсудили дальнейшее участие Сбера в реализации приоритетных инвестиционных проектов и развитии инфраструктуры Брянской области, а также совместную работу по внедрению цифровых платформ на базе искусственного интеллекта (ИИ) и анализа больших данных в здравоохранении, образовании, транспорте и государственном управлении. Отдельно обсудили перспективные направления сотрудничества — общественную безопасность, развитие цифровых сервисов для жителей и модернизацию городской инфраструктуры. Внимание уделили и поддержке социальных проектов, повышению доступности современных технологий для жителей региона. По итогам встречи стороны договорились продолжить совместную работу по цифровому развитию ключевых отраслей экономики области.

Евгений Титов, вице-президент – председатель Среднерусского банка Сбербанка:

«Брянская область — регион с серьёзным инвестиционным и промышленным потенциалом, и мы видим здесь большое поле для совместной работы. Сбер выступает финансовым партнёром ключевых проектов региона, а в общем в экономику Брянской области мы уже инвестировали порядка 82,9 млрд рублей. Сегодня договорились двигаться дальше — вместе развивать инфраструктуру и внедрять цифровые платформы на базе искусственного интеллекта и анализа больших данных для управления социально-экономическим развитием области. Уверен, что сочетание инвестиций и современных технологий поможет региону раскрыть свой потенциал, повысить эффективность управления и качество жизни людей».

Фото: пресс-служба ПАО "Сбербанк".

Отдельное внимание на встрече уделили представлению управляющего Брянским отделением Сбербанка Игоря Ермолина, чей общий стаж в системе банка превышает 30 лет. Под его руководством отделение развивает присутствие Сбера и реализует ключевые проекты в Брянской области.

Егор Ковальчук, временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области:

«Обсудили участие банка в реализации приоритетных инвестиционных проектов, развитии инфраструктуры. Еще одна задача сегодняшнего дня — совместная работа по внедрению цифровых платформ на базе искусственного интеллекта и анализа больших данных в здравоохранении, образовании, транспорте и государственном управлении. Отдельно обсудили перспективы поддержки социальных проектов, повышение доступности современных технологий для жителей, создание комфортной городской среды».

В рамках совместной работы Сбер уже внедрил в Брянской области ряд цифровых и ИИ-решений. В здравоохранении в поликлиниках области заработал цифровой помощник врача, для удаленных населенных пунктов работают цифровые ФАПы. В сфере госуправления чат-бот семейного МФЦ в Брянске и Жуковке уже обработал свыше 10 тысяч обращений за 2026 год.

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Пресс-служба

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