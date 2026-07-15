Брянский отдел карантина растений Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» подтвердил безопасность экспортного зерна общим объемом более 70 тысяч тонн

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

С начала 2026 года специалисты Брянского отдела карантина растений Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» провели более 7,5 тысяч исследований зерна и продуктов его переработки, заявленных на экспорт. Суммарный объем проверенной продукции превысил 70 тысяч тонн.

Энтомологические и гербологические исследования проводились в отношении партий продовольственной пшеницы, а также продуктов мукомольного производства. Фактов обнаружения карантинных вредных насекомых, семян сорных растений, а также возбудителей грибных и бактериальных заболеваний не зафиксировано.

Вся продукция соответствует строгим фитосанитарным требованиям Российской Федерации и стран-импортеров, включая государства ЕС и Ближнего Зарубежья. На каждую экспортную партию оформлены заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции.

Ассортимент товарного зерна, производимого в России, представлен основными видами зерновых культур, каждая из которых может применяться в нескольких видах производств: мукомольном, крупяном, комбикормовом, пивоваренном, спиртовом, крахмалопаточном, а также предприятиями общественного питания. Полученные результаты исследований подтверждают стабильно высокое качество российского зерна, продуктов его переработки, а также надежность системы фитосанитарного контроля на всех этапах – от поля до отгрузки.

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