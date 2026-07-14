Фото: Евгения ГУСЕВА.

В Климовском районе легковушка столкнулась с мотоциклом. дТП произошло на втором километре дороги Климово-Могилевцы 13 июля в восьмом часу вечера. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 71-летний водитель автомобиля «Мерседес Бенц» ехал со стороны Климово, в направлении села Могилевцы он врезался в мотоцикл «Расер» без регистрационного знака, под управлением 19-летнего водителя, движущегося в попутном направлении прямо.

- В результате дорожно-транспортного происшествия 19-летний пассажир мотоцикла с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в медицинское учреждение, - рассказали в Госавтоинспекции.

Предварительной причиной дорожно-транспортного происшествия: несоблюдение водителями транспортных средств бокового интервала.

Установили, что водитель мотоцикла не имеет водительского удостоверения, предоставляющего право управления транспортными средствами соответствующей категории.

С целью установления состояния опьянения у пассажира мотоцикла произведен отбор биологических объектов.

Напомним, в Брянском районе 77-летний велосипедист угодил под колеса легковушки.