В Климовском районе легковушка столкнулась с мотоциклом. дТП произошло на втором километре дороги Климово-Могилевцы 13 июля в восьмом часу вечера. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.
По предварительной информации, 71-летний водитель автомобиля «Мерседес Бенц» ехал со стороны Климово, в направлении села Могилевцы он врезался в мотоцикл «Расер» без регистрационного знака, под управлением 19-летнего водителя, движущегося в попутном направлении прямо.
- В результате дорожно-транспортного происшествия 19-летний пассажир мотоцикла с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в медицинское учреждение, - рассказали в Госавтоинспекции.
Предварительной причиной дорожно-транспортного происшествия: несоблюдение водителями транспортных средств бокового интервала.
Установили, что водитель мотоцикла не имеет водительского удостоверения, предоставляющего право управления транспортными средствами соответствующей категории.
С целью установления состояния опьянения у пассажира мотоцикла произведен отбор биологических объектов.
Напомним, в Брянском районе 77-летний велосипедист угодил под колеса легковушки.