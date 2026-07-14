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НовостиПроисшествия14 июля 2026 13:49

В Брянском районе 77-летний велосипедист угодил под колеса легковушки

ДТП произошло на дороге Брянск-Дятьково-граница Калужской области
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

В Брянском районе 77-летний велосипедист угодил под колеса легковушки. ДТП произошло 13 июля в девятом часу утра на седьмом километре дороги Брянск-Дятьково-граница Калужской области. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 25-летний водитель автомобиля «Чанган» ехал со стороны. Брянск в сторону. Дятьково. Он сбил 77-летнего велосипедиста, который начал пересекать проезжую часть с правой обочины по ходу движения автомобиля «Чанган».

- В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в медицинское учреждение, - рассказали в Госавтоинспекции. Предварительная причина дорожно-транспортного происшествия: велосипедист не убедился в безопасности маневра.