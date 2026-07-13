В Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ рассказали, как гербологические исследования препятствует проникновению амброзии полыннолистной в посевы

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

С начала вегетационного периода специалисты Брянского отдела карантина растений Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» регулярно проводят исследования образцов (проб) растительной продукции с целью обеспечения фитосанитарной безопасности региона и контроля за соблюдением Федерального закона № 206-ФЗ «О карантине растений».

Основным методом, гарантирующим 100% идентификацию семян и вегетирующих частей сорных растений, в первую очередь опасных карантинных видов, таких как амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia), являются гербологические исследования (испытания). Данный метод позволяет обнаружить вредителя даже на ранних стадиях и предотвратить его массовое распространение.

В ходе фитосанитарного мониторинга посевов зерновых и пропашных культур инспекторы территориального Управления Россельхознадзора отбирают образцы (пробы) растений с признаками, схожими с карантинным растением. Однако окончательный вывод выносится только в лабораторных условиях.

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

«Визуальный осмотр поля часто не дает полной картины, так как всходы многих сорных растений схожи между собой, а микроскопические семена амброзии могут находиться в зерновой массе незамеченными. Только гербологические исследования с применением бинокулярных микроскопов и сравнением с эталонными коллекциями позволяет безошибочно идентифицировать видовую принадлежность и жизнеспособность семян амброзии», — пояснила заведующий Брянского отдела карантина растений Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» Екатерина Ефимова.

Порядок выполнения испытаний строго регламентирован. Специалисты лаборатории проверяют образцы (пробы) в соответствии с ГОСТ 34892-2022 «Карантин растений. Правила подготовки лабораторных проб при гербологических исследованиях», используя один из методов выделения растений и их частей из образцов подкарантинной продукции. Зачастую в работе применяется визуальный метод с применением ручного разбора, сущность которого заключается в просмотре с помощью лупы и стереомикроскопа частей образца на наличие сорной примеси с последующей идентификацией по методическим рекомендациям (МР ВНИИКР № 37-2014).

Основной критерий оценки для партии семенного или продовольственного зерна — полное отсутствие семян амброзии полыннолистной. Выявление даже единичных экземпляров влечет за собой запрет на вывоз подкарантинной продукции за пределы зоны заражения.

Своевременное выявление очагов амброзии с помощью гербологических исследований позволяет на ранних сроках локализовать карантинное сорное растение и избежать масштабных потерь урожая.

Получить подробную информацию о стоимости и сроках проведения исследований можно по адресу: Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная д 7. Тел. 8(4832)92-17-40, почта: bmvl32@fsvps.gov.ru.

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