Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Брянской области менеджера фирмы осудили за посреднечество в коммерческом подкупе. Приговор суда выслушала 42-летняя жительница Брянского района. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- Установили, что в период с 2022 по 2024 год женщина, являясь менеджером фирмы-поставщика, действуя в интересах ее коммерческого директора, договорилась с менеджером другого предприятия о передаче последнему незаконного денежного вознаграждения в общей сумме свыше 260 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре. - Деньги передавались за предоставление преимущества перед другими контрагентами при поставке строительных материалов.

Суд приговорил виновную к штрафу в размере 150 тысяч рублей.

Мобильные телефоны, используемые при совершении преступления, конфисковали и обратили в доход государства.

- Приговор суда в законную силу не вступил, - рассказали в прокуратуре.