Брянская испытательная лаборатория ФГБУ «ВНИИЗЖ» подтвердила свою компетентность и расширила область аккредитации на 142 методики

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

По результатам оценки соответствия Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» критериям аккредитации, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 26.10.2020 №707 и ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», прошедшей в июне 2026 посредством видеоконференцсвязи, Брянская испытательная лаборатория в очередной раз подтвердила свою компетентность и расширила область аккредитации.

6 июля 2026 года Брянская испытательная лаборатория ФГБУ «ВНИИЗЖ» получила документы об успешном прохождении процедуры подтверждения компетентности с расширением области аккредитации по местам осуществления деятельности в г. Брянск и г. Смоленск (Приказ ПК1РА-958 от 01.07.2026).

Проверка включала в себя оценку материально-технической базы, квалификации и опыта работников, системы менеджмента и соблюдения ее требований при осуществлении деятельности. По результатам экспертизы установлено соответствие Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» критериям аккредитации и ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 в утвержденной и заявленной на расширение областях аккредитации.

Проведенная процедура подтверждения компетентности испытательной лаборатории – это обязательная процедура, предусмотренная пунктом 3 части 1 статьи 24 Федерального закона РФ от 28.12.2013 №412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» (проводится не реже чем один раз в пять лет, начиная со дня прохождения предыдущей процедуры подтверждения компетентности). Это периодическая процедура, подтверждающая национальным органом по аккредитации (Федеральной службой по аккредитации) соответствие аккредитованного лица критериям аккредитации, что является официальным свидетельством компетентности Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» на осуществление деятельности в определенной области аккредитации.

В рамках подтверждения компетентности была проведена актуализация области аккредитации (изменение описания области аккредитации, осуществляемое по инициативе аккредитованного лица в рамках процедуры подтверждения компетентности в связи с изменением описания отдельных элементов формы области аккредитации и (или) включенных в область аккредитации документов, в соответствии с которыми аккредитованное лицо выполняет работы и (или) оказывает услуги по оценке соответствия (в том числе в связи с изданием таких документов в новой редакции или изданием документов, заменяющих или дополняющих указанные документы)). Области аккредитации сформированы с использованием средств федеральной государственной информационной системы в области аккредитации.

В расширенную область аккредитации включены 142 методики испытаний по 1015 показателям, среди которых определение остаточных количеств пестицидов в растительной продукции методами ВЭЖХ-МС/МС и ГХ-МС (4 методики - 630 пестицидов), фталатов, триглицеридов и глицидола (3 методики – 33 показателя), ветеринарных препаратов, в т.ч. гормональных веществ (4 методики – 59 показателей), физико-химических показателей (2 методики – 4 показателя), методы по определению качества молока (3 методики – 9 показателей) и генетической идентификации животных (2 методики – 31 показатель), методы отбора проб (4 методики - 4 показателя), методы по определению показателей качества и безопасности зерна и продуктов его переработки, посевного материала (13 методик – 40 показателей), определение органолептических показателей (6 методик – 14 показателей), определение показателей в области карантина растений, в т.ч. ПЦР методом (75 методик – 101 показатель), гистология (1 методика – 19 показателей) и определение микробиологических показателей, идентификации патогенных организмов и ГМО (25 методик – 71 показатель).

Сведения о статусе аккредитованного лица, подтверждении компетентности, расширении области аккредитации, а также актуализированная и расширенная области аккредитации Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» (уникальный номер записи об аккредитации РОСС RU.0001.21ПФ86) размещены в Реестре аккредитованных лиц на официальном сайте Федеральной службой по аккредитации по адресу в информационно-телекоммуникационной сети интернет (раздел «Технологичность», подраздел «Электронные реестры», вкладка «Реестр аккредитованных лиц»).

Реклама. Рекламодатель: ФГБУ "ВНИИЗЖ". Токен: 2W5zFHxh1ry.