Чем опасна резкая потеря веса у кошек, рассказали в Брянской ветеринарной клинике ФГБУ «ВНИИЗЖ»

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Кошки – это популярный вид домашних животных на планете. Чаще всего, владельцы ищут себе грациозного компаньона и не сразу замечают снижение массы тела у своего питомца. В среднем масса тела кошки 3-5 кг, и снижение массы тела даже на 0.5-1 кг – это достаточно весомая потеря.

«В норме взрослое животное не должно резко терять вес. Если масса тела снижается на 1–2% в неделю (всего 50–100 граммов для среднестатистической кошки), это веский повод для обращения в ветеринарную клинику. Самостоятельно искать причину и ждать, что «само пройдет», опасно для жизни питомца», - комментирует заведующий Брянской ветеринарной клиникой ФГБУ «ВНИИЗЖ» Инна Короткая.

В ветеринарной практике выделяют несколько основных сценариев патологической потери веса:

1. Кошка много ест, но тает на глазах. Такая картина характерна для гипертиреоза (избытка гормонов щитовидной железы у пожилых животных), сахарного диабета или тяжелых глистных инвазий. Организм либо сжигает калории с утроенной скоростью, либо не может их усвоить.

2. Полный или частичный отказ от корма. Снижение аппетита на фоне хронической болезни почек, стоматита или онкологии. Часто кошка подходит к миске, испытывая голод, но не ест из-за тошноты или острой зубной боли. Голодание дольше двух суток грозит развитием смертельно опасного липидоза печени.

3. Стремительное обезвоживание. Если объемы тела уходят за 1–3 дня, это потеря не жира, а жидкости. Причиной могут быть неукротимая рвота, диарея при вирусных инфекциях или декомпенсация диабета.

Любой из этих сценариев требует профессионального вмешательства. Ветеринарные врачи Брянской ветеринарной клиники ФГБУ «ВНИИЗЖ» проведут осмотр ротовой полости, возьмут общий и биохимический анализ крови, анализ мочи и сделают УЗИ брюшной полости. В каждом случае врачом подбирается оптимально эффективный и удобный вариант лечения, с учетом тяжести состояния животного. Мы работаем без перерыва и выходных по предварительной записи! Наши контакты: Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, 7. Телефон 8(4832)32-23-30; e-mail: vc32@arriah.ru. Для удобства наших клиентов на базе клиники работает ветеринарная аптека, где можно приобрести различные товары и лекарственные препараты для животных.

Брянская ветеринарная клиника ФГБУ «ВНИИЗЖ»: С уважением к людям, с заботой к животным!

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