Специалисты Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» выявили несоответствия содержания дрожжей в молочной продукции

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

В период с 1 по 26 июня 2026 года в отдел пищевой микробиологии и ветеринарно-санитарной экспертизы Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» для проведения исследований поступили 1174 пробы продукции животного происхождения, большую часть из которых составили молочные продукты. По результатам проведенных исследований в 4-х пробах молочной продукции было выявлено несоответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции». В 3-х пробах (творог рассыпчатый с массовой долей жира 5%, сметана с массовой долей жира 20%, творог безлактозный с массовой долей жира 5%) обнаружено количество дрожжей, превышающих нормируемое значение. В 1-ой пробе (кефир с массовой долей жира 2,5%) количество дрожжей недостаточно для качественного продукта.

Сведения по факту выявления несоответствий внесены в компонент ФГИС «ВетИС» «Веста» и доведены до заказчиков исследований.

Дрожжи — это отдельный класс бактерий, который имеет широкое распространение в природе. Есть технически полезные дрожжи (используются для изготовления кефира), а есть те, которые вызывают порчу продукции (продукт становится островатым на вкус, меняется запах), а также способны привести к нарушению работы функций желудочно-кишечного тракта (вздутие живота, расстройство желудка).

Прежде, чем покупать любой вид молочной продукции, тщательно изучите упаковку. Помимо наименования молочной продукции, места нахождения изготовителя продукции, состава продукта с указанием входящих в него компонентов и срока годности продукции обязательно проверяйте наличие молочных дрожжей вместе с молочнокислыми микроорганизмами. Согласно ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» нормативы различаются в зависимости от вида продукта. Так, например, содержание дрожжей в сметане не должен быть больше 50 КОЕ/г(см3), в твороге норма – не более 100 КОЕ/г. Для кефира дрожжи нормируются на окончание срока годности, не менее 10000 клеток дрожжей в 1 грамме. На упаковках обычно пишут «не менее 1х104 КОЕ/г». И это совсем другие дрожжи! Они полезные, вырабатывают витамины группы «В», способствуют высвобождению некоторых аминокислот, часть из которых незаменимы для организма человека.

В Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» проводятся лабораторные исследования в пищевых продуктах на показатель «дрожжи» микробиологическим методом. Испытания проводят опытные специалисты в соответствии с нормативными документами на методы испытания, используя качественные питательные среды и современное оборудование.

Получить подробную информацию о порядке проведения и стоимости исследований можно по адресу: Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная 7. Тел. 8 (4832) 92-17-40, почта: bmvl32@fsvps.gov.ru.

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