Фосфин: о пользе и вреде рассказали в Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ»

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

В разгар сезона хранения и отгрузок зерна старого урожая перед поступлением нового в Центральном федеральном округе особое значение приобретает лабораторный контроль содержания фосфина. Это стандартная процедура контроля безопасности после фумигации (обеззараживания) зерновых масс препаратами на основе фосфидов алюминия или магния. Фосфин (фосфористый водород, PH ) — один из главных «невидимых» инструментов современного сельского хозяйства и одновременно один из самых опасных газов, с которым сталкиваются производители, хранители и экспортеры зерна. Почему без него невозможно сохранить урожай, где проходит граница между защитой зерна и угрозой для человека и как лабораторный контроль помогает установить баланс между пользой и вредом? На эти и другие вопросы ответили в Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Польза: как фосфин спасает миллионы тонн зерна

Фосфин уже несколько десятилетий остается главным средством защиты зерна во всем мире, включая Россию. Его выделяют препараты на основе фосфида алюминия или магния при контакте с влагой воздуха. Как только газ начинает действовать, он проникает в межзерновое пространство, уничтожая вредителей на всех стадиях развития — от яиц до взрослых особей. При грамотно проведённой газации благодаря фосфину аграрии и элеваторы спасают от порчи огромные партии пшеницы, ячменя, кукурузы, риса и других культур, особенно в периоды пиковой активности насекомых — в частности, летом в Центральной России. При правильном проветривании фосфин улетучивается, не оставляя в зерне токсичных метаболитов, в отличие от многих контактных инсектицидов. Одна таблетка препарата способна защитить несколько кубометров зерновой массы, что делает фумигацию доступной для хозяйств любого масштаба. Кроме того, фосфин не изменяет органолептические свойства зерна (вкус, цвет и запах), оставляет его пригодным для любых целей (продовольственных, фуражных и семенных).

Вред: в чём коварство фосфина

Фосфин относится к 1-му классу опасности, чрезвычайно токсичен для человека и теплокровных животных. Механизм его действия — блокировка клеточного дыхания, что при остром отравлении может привести к отёку лёгких, остановке сердца и смерти. Предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны — всего 0,1 мг/м³, что в десятки раз ниже, чем у многих промышленных газов. После фумигации в зерновой массе могут сохраняться микроскопические частицы неразложившегося фосфида алюминия или магния. Внешне такое зерно ничем не отличается от обычного – оно не имеет запаха и цвета. Однако при повышении температуры и влажности (например, при перемещении, погрузке в трюм, на склад) эти частицы активизируются и выделяют фосфин заново. Остаточное содержание газа в зерне и межзерновом пространстве нельзя оценить визуально, именно эта особенность делает фосфин столь коварным. В связи с этим, каждая послефумигационная партия зерна должна проходить лабораторную проверку, а не оцениваться «на глаз».

Роль лаборатории: измерить невидимое, обезопасить явное

Специалисты химико-токсикологического отдела Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» регулярно проводят исследования зерна на содержание фосфина согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна». Специалисты отдела определяют не только газообразный фосфин и сорбированные остатки в зерне, но и так называемый «невыделившийся» остаток. Результат исследования подсказывает, завершена ли дегазация или необходимо продолжить вентилирование и провести повторный лабораторный контроль.

Получить подробную информацию о перечне показателей, стоимости и сроках проведения исследований можно по адресу: Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная 7. Тел. 8(4832)32-77-17, почта: bmvl32@fsvps.gov.ru

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