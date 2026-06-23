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НовостиОбщество23 июня 2026 6:53

Ушел из жизни брянский адвокат Андрей Добросельский

Прощание с Андреем Ивановичем состоится 23 июня
Игорь ЗАЙЦЕВ
Фото: Адвокатская палата Брянской области.

Фото: Адвокатская палата Брянской области.

Преждевременно ушел из жизни адвокат Брянской области Андрей Иванович Добросельский. Его не стало 21 июня. Андрею Ивановичу было 55 лет.

- Андрей Иванович был человеком высокой нравственности, глубокого профессионализма и неизменной ответственности, - говорят в адвокатской палате Брянской области. - Каждое дело, каждое слово, каждое решение он воспринимал как личную ответственность - перед доверителем, перед законом и перед своей совестью.

Коллеги отзываются об Андрее Ивановиче как о надежном профессионале, человеке с добрым сердцем, умеющем слушать и поддержать.

Проститься с Андреем Добросельским можно 23 июня в Храме во имя всех Святых на улице Красноармейской в Брянске. Начало панихиды - в 12 часов.