В Красной Горе простились с погибшим на СВО лейтенантом Александром Пешко

Фото: Бессмертные-Герои Сво, vk.com

В брянском поселке Красная Гора в последний путь проводили лейтенанта Александра Пешко, который погиб в зоне проведения СВО. Похороны героя состоялись в понедельник, 22 июня, на Ширковском кладбище поселка.

Александр Иванович Пешко погиб при проведении контртеррористической операции 10 июня на границе России в Белгородской области. О гибели героя сообщила его сестра в соцсетях. Соболезнования выразили в Клинцовской кадетской школе «Юный спасатель» имени героя Советского Союза С.И. Постевого, где он учился.

Александр Пешко родился 11 сентября 2001 года в поселке Красная Гора. В 2017 году окончил девять классов Лятяховской школы. В 2020 году - «Клинцовскую кадетскую школу «Юный спасатель». После учился в Московском общевойсковом командном училище.

С конца декабря 2023 года проходил службу в войсковой части 08275 (71-я гвардейская мотострелковая Печенегская ордена Кутузова дивизия) в должности командира 9-й штурмовой роты 3-го мотострелкового батальона в/ч 50526. Александр Иванович участвовал в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины.

У Александра Пешко остались мать и беременная жена.