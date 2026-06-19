В Брянске пять остановок общественного транспорта украсили цветами

Фото: Брянская городская администрация.

В центре Брянска пять остановок общественного транспорта украсили цветами. Вертикальное озеленение на остановочных комплексах решили приметь впервые. Сначала работники дорожного управления установили горшки с петуниями на остановке у "Родины". Через несколько дней еще четыре павильона украсили цветами. Все они находятся на проспекте Ленина, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

18 июня работники "Зеленого хозяйства" высадили больше двух тысяч цветов в сквере «75 лет МВД». 19 июня рассаду высадят в скверах Мужества и Кравцова.

Городские клумбы на данный момент украшают порядка 190 тысяч цветов.