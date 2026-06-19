В Брянске из-за златки вырубили 34 ясеня в сквере Металлургов

Фото: Брянская городская администрация.

В Бежицком районе Брянска из-за златки вырубят 34 больных ясеня в сквере Металлургов. Работы начали в пятницу. 19 июня, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. До этого в районе дома №35 на улице Ульянова спилили и вывезли 23 ясеня, зараженных златкой.

На данный момент ясеневую златку обнаружили в Брянской, Ярославской, Тверской, Тульской, Калужской, Орловской, Смоленской, Воронежской, Тамбовской и других областях. Еще в июне 2023 года региональное управление Россельхознадзора выпустил приказ, по которому в Брянской, Смоленской и Калужской областях установлена карантинная фитосанитарная зона.