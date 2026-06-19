Брянские приставы передали Минкульту немецкие награды времен Первой мировой войны

Фото: пресс-служба УФССП по Брянской области.

Брянские судебные приставы передали немецкие награды времен Первой мировой войны Министерству культуры России. Ценности обнаружили при пересылке на сортировочном пункте в Брянске.

34-летний житель Пензенской области в несколько этапов на различных зарубежных интернет-аукционах купил немецкие медали, знаки отличия, памятные знаки времен Первой мировой войны. Ценные товары он планировал перепродать в России.

Чтобы уменьшить расходы, товары он не декларировал, экспертизу не проводил. Их отправили из Германии обычными посылками в виде коллекционных значков.

На сортировочном центре Почты России в Брянске ценности изъяли сотрудники таможни.

На жителя Пензенской области завели уголовное дело по статье "Незаконное перемещение через таможенную границу культурных ценностей". Стоимость изъятых знаков отличия составила 638 тысяч рублей.

- При этом на черном рынке коллекционеров немецкие награды могли быть проданы намного дороже, - говорят в пресс-службе УФССП по Брянской области.

Суд признал мужчину виновным в трех эпизодах и назначил ему штраф в 600 тысяч рублей. Кроме того, были изъяты культурные ценности и телефоны, с помощью которых совершались покупки, в пользу государства.

Наградами заинтересовались в Министерстве культуры.

- Все арестованные медали и ордена находились в идеальном состоянии, несмотря на то, что им более 100 лет, - говорят судебные приставы. - После оформления необходимых документов конфискованные награды отвезли и передали в Министерство культуры РФ в Центральном Федеральном округе.

Изъятые вещи, которые не являются культурной ценностью, в том числе телефоны, передадут в территориальное Управление Росимущества.