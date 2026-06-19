От Гиппократа до брянского фельдшера: две с половиной тысячи лет одного обещания

21 июня - День медицинского работника.

В третье воскресенье июня Россия чествует медицинских работников. В 2026 году эта дата - 21 июня. За смену - десятки пациентов. Ночные дежурства. Решения, от которых зависит чья-то жизнь. И никакого права на ошибку.

Брянская медицина работает в том же режиме: круглосуточно, без выходных. За каждым выездом скорой, за каждым сложным решением в операционной, за открытием новых корпусов поликлиник - конкретные люди, для которых «я медик» давно перестало быть просто должностью.

Кстати, вы знали, что знаменитое «не навреди» Гиппократ в таком виде никогда не произносил? Зато именно он первым предложил кодекс врачебной этики - и это была настоящая революция для античного мира. Его принципы оказались настолько универсальными, что вышли далеко за пределы Древней Греции. В России эту основу адаптировали и дополнили: каждый выпускник медицинского вуза, техникума или училища при получении диплома произносит Клятву российского врача - обязательство честно исполнять врачебный долг, хранить тайну пациента, не делать различий по полу, национальности, религии или социальному положению и никогда не прибегать к эвтаназии.

Привычный образ врача в белом халате сформировался не сразу. До XIX века в операционной носили обычные фартуки - никакой специальной формы не существовало.

Всё изменил британский хирург Джозеф Листер. Именно он настоял: белый цвет - единственно правильный выбор для медицинской одежды, потому что на нём сразу видна любая загрязнённость. Аргумент простой, почти бытовой - но он сработал.

Белый халат прижился и превратился в символ. Причём поначалу по состоянию халата буквально судили о квалификации врача: чем аккуратнее он работал в операционной, тем меньше крови оставалось на форме. Сегодня критерии другие, но халат остался - уже как знак принадлежности к профессии.

Поздравления в этот день принимают все, кто связан с медициной: врачи, медсёстры, фельдшеры, фармацевты, лаборанты, санитары, учёные. 21 июня - хороший повод сказать «спасибо». Врачу в поликлинике, фельдшеру на скорой, медсестре в отделении. Если вам нужно, сайт МК-Брянск подготовил коллекцию открыток, которые можно скачать бесплатно и использовать для поздравления с днем медика.