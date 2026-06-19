Больше 850 миллионов рублей получили брянские медработники в 2026 году в качестве соцвыплаты

Больше 850 миллионов рублей получили брянские медработники в первом полугодии 2026 года в качестве специальной социальной выплатой. Эту меру поддержки получают больше восьми тысяч медработников. Такой статистикой накануне Дня медицинского работника поделились в Социальном фонде по Брянской области.

Размер выплаты составляет от 4,5 до 50 тысяч рублей. Это зависит от категории сотрудника, вида медицинского учреждения и численности населения, где оно расположено. Для небольших населенных пунктов, где живет не больше 50 тысяч человек, максимальный размер соцвыплаты составляет для врачей - 50 тысяч рублей, для медперсонала - 30 тысяч рублей.

Выплату формируют на основе данных из медицинских организаций. По итогам каждого месяца формируется реестр работников, имеющих право на ее получение.

Всего с 2023 года, когда ввели эту меру поддержки, в Брянской области выплатили больше пяти миллиардов рублей.