В Брянске суд отказал в субсидии на жилье многодетной матери, которая проживает в Японии

В Брянске суд отказал в субсидии на покупку жилья многодетной матери, которая проживает в Японии. Женщина стоит на очереди нуждающихся в приобретении жилого помещения с 2014 года. В 2025 году Департамент строительства Брянской области отказал женщине в предоставлении субсидии, обосновав отказ тем, что нужно обязательно жить на территории региона, чтобы ее получить.

Женщина обратилась в Советский районный суд в интересах несовершеннолетних, сообщают в объединенной пресс-службе судов Брянской области общей юрисдикции. Она утверждала, что имеет постоянную регистрацию в Брянске, в Японии находится временно.

Но суд ее иск не удовлетворил, так как доказательств того, что она постоянно живет не в Японии, женщина не предоставила. Позже она подала апелляцию, но Брянский областной суд решение менять не стал и жалобу оставил без удовлетворения.