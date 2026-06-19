Брянские автоинспекторы поймали курьера телефонных мошенников

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Брянские сотрудники ДПС задержали курьера телефонных мошенников. Автоинспекторы остановили автомобиль "Киа К5" на трассе М-3 "Украина", который ехал в качестве такси. Пассажир, 25-летний молодой человек, уроженец Перми, вызвал у полицейских подозрение.

- На вопросы сотрудников полиции о маршруте передвижения молодой человек внятно пояснить цель пребывания на территории Брянской области не смог, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - При этом он заметно нервничал, что стало основанием для доставления его в территориальный отдел полиции для разбирательства.

В вещах задержанного полицейские нашли посадочный талон на самолет из Москвы до Перми, билет на поезд до Нижнего Новгорода. теплые вещи не по сезону, два пауэрбанка и мобильный телефон. А в нем - загадочная переписка с пользователем под ником «Арсений Абрамов». Он писал, куда направляться молодому человеку, сколько взять на проживание и транспортные расходы.

Молодой человек признался, что ехал в брянский город Сельцо, где должен был получить дальнейшие инструкции от своего куратора. Парень уже получал деньги от обманутых мошенниками в Краснодарском и Пермском крае, Амурской области и Москве. Всего он забрал у граждан 1,8 миллиона рублей.

Наличные курьер отвозил на указанный адрес в Москве. От каждой суммы он забирал по десять тысяч рублей в качестве оплаты.

Собранные материалы брянские полицейские передали в ГУ МВД России по Ставропольскому краю.