Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске на улице Советской обустроят еще одну муниципальную парковку. Она появится на месте снесенного дома около роддома. Территорию выровняли и засыпали щебнем. После парковку заасфальтируют.

На улице Советской установили новые павильоны общественного транспорта, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. В районе детской поликлиники появилось два остановочных комплекса.

Ремонт улицы начали в апреле. На части проезжей части уже уложили новый асфальт. На другой части ремонт застопорился из-за аварии на подземных коммуникациях в районе областного ГИБДД.

Дорожники корректируют высоту люков. На ремонтируемом участке улицы их около 80.

- Над всеми пешеходными переходами улицы Советской установят дополнительные светодиодные светильники, - говорят в мэрии. - Обновятся и тротуары. На них уложат новый асфальт и заменят старую плитку.

Ремонтные работы обещают завершить в августе. Стоимость работ 63 миллиона рублей.