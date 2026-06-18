В Брянске крадут цветы с клумб - и запускают конкурс по озеленению

Фото: пресс-служба Брянская городская администрация.

На фоне летнего расцвета Брянска городские службы столкнулись с неприятной тенденцией: с начала сезона зафиксированы несколько краж цветов из общественных пространств.

Из декоративной кареты в сквере Карла Маркса исчезли две корзины с петуниями - почти сразу после того, как инсталляция стала популярным местом для прогулок и фото. Также пропали цветы на смотровой площадке проспекта Ленина и на Театральной площади. По словам горожан, обиднее всего то, что речь идёт об объектах, созданных для всех.

Параллельно в городе стартовал конкурс на лучшее благоустройство территорий школ, детских садов, учреждений культуры, спортивных и парковых зон. Приём заявок открыт до 17 сентября. Мэрия рассчитывает не только выбрать лучшие проекты, но и показать на практике: ухоженный город — результат общего, а не только коммунального усилия.

Специалисты дорожного управления продолжают ежедневную работу: летний облик Брянска складывается буквально по цветку.

Источник – сайт АиФ-Брянск