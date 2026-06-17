Мэр Брянска Александр Макаров выразил соболезнования после атаки ВСУ на автобус с детьми

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Мэр Брянска Александр Макаров выразил соболезнования родственникам погибшей во время атаки ВСУ гражданки Белоруссии. Особые слова поддержки градоначальник направил пострадавшим детям, их семьям и всем жителя Белоруссии, которых затронула эта трагедия.

- Киев в очередной раз с особым цинизмом продемонстрировал, что продолжает следовать принципам фашизма и нацизма, - написал Александр Макаров. - Подобные преступления против мирных жителей и детей не имеют оправдания!

Пострадавших после атаки ВСУ госпитализировали в Брянскую областную больницу. На данный момент восемь человек госпитализировано. Трое остаются в тяжелом состоянии: тренер-преподаватель и двое детей.

ВСУ 17 июня атаковали БпЛА самолетного типа пассажирский автобус, который следовал из Гомеля в Геленджик. В нем ехала детская футбольная команда. Это случилось в Почепском районе Брянской области.