«Серьёзный мужик, а глаза горели»: Брянск вспоминает директора «Брянского леса»

Фото: заповедник "Брянский лес".

Директор заповедника «Брянский лес» Александр Никитенков погиб при обстреле приграничной Суземки – за месяц до своего 52-летия – сообщает сайт АиФ-Брянск. 13 июня его похоронили на лесном кладбище в деревне Берёзовке Суземского района.

Шестнадцать лет Никитенков руководил заповедником и за это время превратил его в одну из значимых природоохранных точек страны. Под его руководством восстановили популяцию зубра: сегодня в регионе насчитывается около 220 животных, только за прошлый год появилось 32 телёнка.

Параллельно запустили программу спасения крапчатого суслика - краснокнижного вида, почти исчезнувшего из Центральной России. Завезённые из Липецкой области сто особей дали потомство, и сейчас колония насчитывает уже больше двухсот животных.

Коллеги говорят прямо: «Без него заповедник - просто земля и деревья». Никитенков умел работать с людьми - одинаково уважительно разговаривал и с чиновниками, и с жителями дальних деревень, решения принимал взвешенно…

В следующем году «Брянский лес» отметит 40-летие. Заповеднику чем гордиться - и это во многом его заслуга.