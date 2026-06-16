В Брянске Бордовичский водозабор реконструируют к концу 2028 года

В Брянске к концу 2028 года реконструируют Бордовичский водозабор. Сейчас получено разрешение на строительство, ведется подготовка к торгам, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Водозабор и насосные станции эксплуатируют с 1983 года. Бордовичские очистные сооружения обеспечивают 60% питьевой воды, которая подается в город. Мощность водозаборных сооружений — 90 тысяч метров кубических в сутки. Стоимость проекта 2,38 миллиарда рублей. Эти деньги Брянская область получила в рамках лимитов казначейских инфраструктурных кредитов на жилищно-коммунальное хозяйство.

После реконструкции сооружений питьевая вода станет чище у 189 тысяч жителей. Для реализации проекта привлекают и внебюджетные источники. 480 миллионов рублей будут привлечены за счет жилищного строительства.