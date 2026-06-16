Жители Брянской области на 60% довольны условиями для занятий спортом

Фото: А. В. Богомаз.

Жители Брянской области лишь на 60% довольны условиями для занятий спорта в регионе. Хотя наша область - одна из лидеров по постройке спортивных объектов. Показатель обеспечения спортивными сооружениями один из самых высоких в Центральном федеральном округе - 87,3%. В регионе было построено больше 200 спортивных объектов. Об этом говорили на совещании в областном правительстве.

- Объекты должны быть не только построены, их нужно эффективно использовать и рассказывать людям, где они могут заниматься спортом и какими видами, - отметил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук. - Главная задача на сегодня - популяризация физической культуры и спорта.

Глава региона поручил доработать областную программу. Включить в нее мероприятия для дошкольников и людей старшего возраста. Чиновники должны разработать новые форматы и использовать для этого идеи самих жителей области.