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НовостиПроисшествия16 июня 2026 7:18

В Брянской области за ночь сбили 16 вражеских беспилотников

Еще 37 БпЛА уничтожили накануне вечером
Игорь ЗАЙЦЕВ

В Брянской области ночью 16 июня сбили 16 вражеских беспилотников. Об этом сообщили в оперативном штабе. Над задачей работали подразделения ПВО, Минобороны, мобильно-огневые группы бригады "БАРС-Брянск", спецподразделения Росгвардии. Пострадавших и разрушений нет.

Накануне вечером 15 июня сбили 37 украинских БпЛА.

- Не приближайтесь к опасным и незнакомым предметам, - предупреждают в оперативном штабе. - Об обнаружении подозрительных предметов сообщайте в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 112.

Напомним, 15 июня при отражении атаки беспилотников погиб боец "БАРС-Брянск" Леонид Рыбаков.