В Брянске прокуратура проверит сообщения о массовой гибели рыбы на Десне

Фото: "Типичный Брянск".

В Брянске природоохранная прокуратура проверит сообщения о массовой гибели рыбы в реке Десна.

- В ходе надзорных мероприятий будет проверено соблюдение требований законодательства об охране вод и водных биологических ресурсов, - говорят в надзорном ведомстве. - При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Сообщения о гибели рыбы появились в воскресенье, 14 июня. Рыбаки заметили мертвую рыбу, которая плыла по течению реки. Фотографии сделали в Брянске и окрестностях. Очевидцы позвонили по номеру 112, обращение приняли, но на место никто не приехал для фиксации. Теперь гибелью рыбой займется природоохранная прокуратура.