В Брянске пройдет пятая научная конференция "Добычинские чтения"

Фото: Брянская городская администрация.

В Брянске пройдет пятая Всероссийская научно-практическая конференция "Добычинские чтения". По традиции ее проведут в день рождения писателя 17 июня в детской библиотеке №10 имени Н.Н. Старченко на проспекте Ленина, сообщают в пресс-службе Брянской город свой администрации.

На конференцию приедут филологи, историки и краеведы из Брянска, Орла, Москвы и Ханты-Мансийского автономного округа. По итогам выйдет сборник статей.

Организаторами «Добычинских чтений» выступают «Централизованная система детских библиотек г. Брянска» и Брянский государственный инженерно-технологический университет. Первые чтения прошли в 2018 году, когда отмечали 100-летие приезда Леонида Добычина в Брянск. Писатель прожил в нашем городе до 1934 года и написал здесь большинство произведений, а также начал работать над романом "Город Эн".

В 2019 году в Ботаническом саду имени Б.В. Гроздова установили памятный камень на месте, где стоял дом Добычина. С тех пор участникам конференции проводят экскурсию по Ботаническому саду, а у камня проходит памятный митинг. Таким образом завершится конференция и в этом году. Начало митинга в 15.30.