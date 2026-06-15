Брянская прокуратура требует вернуть 45 млн авансовых платежей при строительстве детсада в Свени

Брянская прокуратура требует вернуть 45 миллионов рублей авансовых платежей при строительстве нового детского сада в поселке Свень.

Муниципальный контракт заключили в 2025 году администрация Брянского района с подрядчиком. Но стороны уже после подписания контракта заключили семь дополнительных соглашений, которые предусматривают авансовые платежи до 50% от цены контракта.

- Заключение данных соглашений повлекло за собой нарушение прав иных хозяйствующих субъектов, которые могли бы принять участие в конкурсных процедурах при первоначальном указании муниципальным заказчиком условия об отсутствие авансирования, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Прокуратура в Арбитражном суде требует признать допсоглашения недействительными и вернуть заказчику больше 45 миллионов рублей, которые были получены подрядчиком.