В лесах Брянской области ввели особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписали в правительстве региона. Он будет действовать с 11 июня по 19 июля. Режим необходим, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций. По данным регионального МЧС, за минувшие выходные в регионе уже зарегистрировали пять лесных пожаров.

В период действия особого противопожарного режима в лесах запрещается разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, участках поврежденного леса, на торфяниках, в местах рубок, с подсохшей травой, а тажке под кронами деревьев. Запрещено сжигание твердых коммунальных отходов.