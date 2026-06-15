Легенде брянского самбо Отару Кацанашвили исполнилось 89 лет

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Легенде брянского самбо Отару Кацанашвили 15 июня исполнилось 89 лет.

Отар Михайлович Кацанашвили - Мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР, заслуженный работник физической культуры РФ, судья международной категории по самбо экстра-класса. Он подготовил больше тысячи спортсменов, 120 мастеров спорта СССР и России, восьмерых мастеров спорта международного класса и семерых заслуженных тренеров России.

Отар Кацанашвили родился в 1937 году в Грузинской ССР. Вольная и классическая борьба увлекла его с детства. Был чемпионом Грузинской ССР по чидаобе. С 1959 года служил в армии в Брянске. Здесь он стал одним из сильнейших борцов города. После демобилизации вернулся в Тбилиси, но спустя полтора года переехал в Брянск, вскоре женился. До 1967 года представлял наш город на соревнованиях. С 1964 года работал тренером.

С 1988 года Отар Кацанашвили был директором брянской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по борьбе. С середины 2010-х годов вышел на пенсию.

Награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени. В мае 2007 года Отару Михайловичу присвоили звание Почетного гражданина города Брянска.