Фото: департамент физкультуры и спорта Брянской области.

В Брянске прошла велогонка памяти Геннадия Брикса. Спортсмены состязались в дисциплине BMX-спорта, основателем которой на Брянщине и был Геннадий Степанович.

Гонка проходит уже в 11-й раз. Она состоялась на велодроме Брянского государственного училища олимпийского резерва. В соревнованиях участвовали около 100 спортсменов разных возрастов, сообщают в департаменте физкультуры и спорта Брянской области.

Геннадий Степанович Брикс — мастер спорта СССР, в 2003 году открыл для себя новую дисциплину BMX-спорта. Геннадий Брикс - наставник нескольких поколений спортсменов. Благодаря ему этот вид спорта получил импульс развития в регионе. В 2004 году с помощью "народной стройки" в Брянске появился велодром.

Победителей и призеров соревнований наградили почетные гости велогонки - Мастер спорта СССР по велоспорту и супруга Геннадия Степановича — Нина Андреевна Брикс, его дочери Галина и Александра, а также ветераны велосипедного спорта Брянской области.