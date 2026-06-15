Жительница Стародуба отсудила 90 тысяч рублей после удара током ребенка в Сочи

Жительница брянского города Стародуба отсудила 90 тысяч рублей моральной компенсации за удар током ее дочери на отдыхе в Сочи. Пятилетняя девочка дотронулась до прилавка в местном магазине и получила удар током.

Женщина подала в суд на владелицу помещения, сообщают в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области. Сначала она просила 200 тысяч рублей компенсации: 150 тысяч рублей - для себя, 50 тысяч рублей - для дочери.

Суд первой инстанции в компенсации морального вреда матери отказал, а в пользу дочери взыскал 20 тысяч рублей с собственницы помещения. Мать подала апелляцию. В итоге матери присудили 30 тысяч рублей компенсации, а дочери - 60 тысяч рублей.