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НовостиОбщество15 июня 2026 8:55

Жительница Стародуба отсудила 90 тысяч рублей после удара током ребенка в Сочи

Травмы получила пятилетняя девочка
Игорь ЗАЙЦЕВ

Жительница брянского города Стародуба отсудила 90 тысяч рублей моральной компенсации за удар током ее дочери на отдыхе в Сочи. Пятилетняя девочка дотронулась до прилавка в местном магазине и получила удар током.

Женщина подала в суд на владелицу помещения, сообщают в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области. Сначала она просила 200 тысяч рублей компенсации: 150 тысяч рублей - для себя, 50 тысяч рублей - для дочери.

Суд первой инстанции в компенсации морального вреда матери отказал, а в пользу дочери взыскал 20 тысяч рублей с собственницы помещения. Мать подала апелляцию. В итоге матери присудили 30 тысяч рублей компенсации, а дочери - 60 тысяч рублей.