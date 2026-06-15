В Брянске завели уголовное дело после травмы ребенка в частном детском саду

Фото: Евгения ГУСЕВА.

В Брянске завели уголовное дело после травмирования ребенка в частном детском саду. Малышу диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Заявление следователям написала мать ребенка.

Уголовное дело завели по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет", сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. Его расследование на контроль взял председатель СК России Александр Бастрыкин.

Также сообщается о травмах других детей в этом саду. Следователи выясняют все обстоятельства для правовой оценки действий или бездействия сотрудников и руководства частного дошкольного учреждения.