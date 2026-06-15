Фото: Заповедник "Брянский лес".

В Суземском районе простились с директором заповедника "Брянский лес" Александром Никитенковым. В последний путь его проводили родные, друзья, коллеги и коллектив заповедника. Александра Николаевича похоронили на лесном кладбище в деревне Березовка, пишут в группе заповедника "Брянский лес".

На гражданской панихиде отметили, что Александр Николаевич был не просто директором, а душой коллектива, мог вдохновлять и мотивировать, помогать и прощать.

- Последние 16 лет жизни Александра Николаевича были нашей общей жизнью, - пишут коллеги. - Без него заповедник - это просто земля и деревья, а с ним стал делом, семьей, смыслом. Он умел говорить с каждым - хоть с сотрудником, хоть с чиновником, хоть с бабушкой в глухой деревне. И все его слышали, потому что он слышал сам.

Напомним, Александр Никитенков погиб при атаке ВСУ брянского поселка Суземка 11 июня 2026 года.