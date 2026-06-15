27 брянских выпускников сдали ЕГЭ по химии, литературе и истории на сто баллов

Фото: департамент образования и науки Брянской области.

В Брянской области 27 выпускников сдали ЕГЭ по химии, литературе и истории на сто баллов. Это первые экзамены, которые проходили 1 июня. В них принимали участие почти две тысячи брянских одиннадцатиклассников, сообщают в департаменте образования и науки Брянской области.

Высший балл по химии смогли получить 11 ребят. Это выпускники школ Брянска, Клинцов, Мглина, Брянского района, Брянского городского лицея №1 и Медицинского Сеченовского предуниверсария. Почти треть учеников, 159 школьников, набрали от 80 до 99 баллов.

Историю сдавали 933 человека. Высший балл получили восемь из них. Это ученики школ Брянска, Жуковки, Клетни и Старской школы Дятьковского района. От 80 до 99 баллов набрали 206 участников или 22%.

Восемь стобальников в Брянской области среди выпускников, выбравших ЕГЭ по литературе. Всего экзамен сдавали 194 человека. Высшие баллы получили ученики из Брянска, Брянского городского лицея №1 и Любохонской школы Дятьковского района. 16% ребят получили от 80 до 99 баллов.