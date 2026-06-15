За 2026 год отремонтируют зрительный зал брянского цирка

Фото: Брянский государственный цирк.

До конца 2026 года планируют отремонтировать зрительный зал брянского цирка. Об этом говорили на встрече врио губернатора Брянской области Егора Ковальчука с гендиректором Росгосцирка Сергеем Беляковым и гендиректором Большого Московского государственного цирка Эдгардом Запашным.

По словам директора Брянского государственного цирка Константина Мазурина, помещения планомерно ремонтируют. Недавно провели большую реконструкцию - полностью обновили здание цирка и общежитие для артистов.

- Важно, чтобы были созданы условия для работы артистов, которые приезжают в Брянск на гастроли, - отметил Егор Ковальчук. - Брянский цирк на хорошем счету даже среди городов миллионников.

Еще одна инициатива - выездные гастроли цирковых артистов в приграничные территории Брянской области. Очные представления брянского цирка за три дня посетили больше тысячи детей участников СВО, бойцов "БАРС-Брянск", Росгвардии и подопечных детских благотворительных фондов.