В Брянском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» состоялись праздничные мероприятия, посвящённые Дню России

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

В преддверии Дня России в Брянском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» состоялись тематические мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства, сохранение исторической памяти и уважения к тем, кто сегодня защищает интересы Родины.

Рабочий день начался с участия во всероссийской акции «Флаг во дворах». На флагштоках перед зданием филиала был торжественно поднят главный символ страны. Акция «Флаг во дворах» стала доброй традицией для коллектива учреждения. Ее главная идея заключается в популяризации государственной символики и олицетворении общности истории и ценностей всех россиян.

С приветственным словом к собравшимся обратился директор Брянского филиала Александр Семеко. Он поздравил коллектив с наступающим праздником и подчеркнул, что славу и могущество страны создают её граждане, сохраняя мир и согласие в обществе на основе закона и справедливости.

Особые слова благодарности в это день прозвучали в адрес матери участника специальной военной операции (СВО). Делегация филиала отправилась поздравить с Днем рождения бывшую сотрудницу Копичеву Раису Ивановну. В коллективе учреждения она проработала 24 года в должности ветеринарного санитара. Сейчас, когда её сын служит в зоне СВО, поддержка со стороны коллег становится для Раисы Ивановны особенно важной. Сотрудники от всего сердца поздравили Раису Ивановну с Днем рождения, пожелали самого главного – здоровья, благополучия и скорейшего воссоединения семьи!

Проведенные мероприятия позволили сделать предпраздничный день по-настоящему объединяющим, напомнили о значимости государственных символов и показали, что патриотизм начинается с личного участия каждого. Брянский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» поздравляет коллег и соотечественников с Днем России! Мира, добра и процветания нашей великой стране.

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