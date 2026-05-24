Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт", ВКонтакте.

В Брянске ищут 77-летнего Владимира Чентырева. Мужчина пропал в областном центре 23 мая. Он вышел из дома в неизвестном направлении. Об этом сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавший выглядит так: рост 180 сантиметров, плотного телосложения, волосы седые, глаза серые. Был одет в черно-серую куртку, темные трико, черные резиновые ботинки, черную кепку. У мужчины возможна потеря памяти. Нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Владимира Чентырева, просят сообщать по телефонам: 8 (800)-700-54-42 или 112.