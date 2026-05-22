Безопасность во всем: как новый OMODA C5 защищает водителя и пассажиров

Фото: предоставлено ГК «Дебрянск Авто».

Новое поколение фастбэк-кроссовера OMODA C5 получило комплексную систему безопасности, построенную на трех ключевых принципах: усиленная конструкция, долговременное сохранение целостности кузова и интеллектуальные системы помощи водителю.

Кузов и подушки безопасности

Усиленный каркас OMODA C5 на 78% состоит из высокопрочной стали. Три силовые траектории спереди снижают перегрузки при ударе. Цельная рама из сверхвысокопрочной стали уменьшает деформацию при боковом столкновении. Автомобиль оборудован шестью подушками безопасности. Они мгновенно срабатывают и сохраняют до 50% давления в течение 6 секунд — для защиты при вторичных ударах.

ADAS: интеллектуальный ассистент

Система адаптируется под стиль вождения, делая взаимодействие ручного управления и электроники плавным и предсказуемым. Комплекс включает: предупреждение о фронтальном столкновении (FCW), автономное экстренное торможение (AEB), мониторинг слепых зон (BSD) и помощь в пробках (TJA). Система кругового обзора 540° дает полный контроль при маневрировании.

Защита от коррозии на годы

Ключевые элементы кузова — капот, двери, крылья и крыша — проходят оцинковку. Катафорезное грунтование сохраняет прочность и внешний вид автомобиля на долгие годы. Это особенно актуально при перепадах температур и активном использовании дорожных реагентов.

Дизайн и технологии 2026

Новое поколение OMODA C5 выделяется футуристичным дизайном, напоминающим флагманскую модель C7, и салоном с улучшенной эргономикой. Кроссовер получил роботизированную трансмиссию DCT для быстрого отклика, мультимедиа с чипом Snapdragon 8155 и экраном до 15,6 дюйма, а также возможность установки ароматизатора салона.

