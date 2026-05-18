В брянских Клинцах 48-летний мужчина убил своего знакомого. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

- Как установили во время следствия, вечером 31 марта этого года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме своего знакомого в городе Клинцы Брянской области, в ходе ссоры нанес последнему не менее четырех ударов ножом в область груди, - рассказали в региональном следственном управлении.

От полученных ранений потерпевший умер на месте происшествия.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.