В брянской Жуковке четверо мужчин украли 11 банок кофе в магазине. Злоумышленники вышли из магазина, не оплатив товар. ЧП произошло в сетевом магазине на переулке Почтовом. Об этом сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по Брянской области.

- В ходе патрулирования близлежащих улиц сотрудниками Росгвардии по приметам подозреваемые были задержаны в кратчайшие сроки, - рассказали в Росгвардии. - Ими оказались трое ранее судимых за аналогичные преступления мужчин и несовершеннолетняя девушка.

Кроме того,установили, что раньше эти же люди из другого сетевого магазина по улице Калинина вынесли без оплаты еще 22 банки кофе.

Похищенное изъяли при задержании. Злоумышленников передали сотрудникам полиции.

С начала 2026 года сотрудниками Росгвардии задержали 42 человека, совершивших противоправные деяния с признаками состава преступления.

