В Брянской области мужчину осудили за нападение на двух женщин и несовершеннолетнюю

В Брянской области мужчину осудили за разбойное нападение на двух женщин и несовершеннолетнюю. Приговор суда выслушал 34-летинй житель Воронежской области. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- Установили, что вечером 8 сентября 2025 года в городе Фокино злоумышленник напал на двух женщин и, угрожая ножом, потребовал отдать ему мобильные телефоны, - рассказали в прокуратуре. - Затем мужчина с ножом напал на несовершеннолетнюю с требованием передать телефон и наушники.

Суд приговорил виновного к четырем годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

Удовлетворено исковое заявление прокурора о взыскании в пользу несовершеннолетней потерпевшей компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

Сторона защиты с приговором не согласилась и обжаловала его. Защитник просил о смягчении наказания и снижении размера компенсации морального вреда.

- Участвующий в деле прокурор привел аргументы в пользу законности и справедливости назначенного наказания, а также соответствия размера компенсации морального вреда, - рассказали в прокуратуре.

Судебная коллегия по уголовным делам Брянского областного суда признала доводы жалобы несостоятельными, приговор не изменили.