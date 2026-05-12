В Брянске в микрорайоне Автозаводец добровольцы убрали 30 кубометров мусора

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Бежицком районе Брянска добровольцы убрали 30 кубометров мусора в микрорайоне Автозаводец. Здесь продолжают устранять последствие удара БПЛА по жилым домам. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Убрали битое стекло, рваный металл, кирпичи, сломанные оконные и балконные рамы. Комиссии по обследованию квартир по оценке ущерба работают в усиленном режиме. Дорожники начали подсыпать дворовые проезды асфальтобетонной крошкой.

На помощь в уборке мусора пришли МЧС России по Брянской области, городское дорожное управление, специалисты "Газпром Газораспределение Брянск", "Стройдело", "БСК", "Надежда", ИП Песенко, УК «"Город", "Жилспецсервис", "Жилкомсервис" Володарского района, "Электролюкс", "Юпитер", "Володарка-17", "САКС", "АренаСтрой", УЖКХ города Брянска.

Убирали территорию в микрорайоне волонтеры «Народного Фронта», «Молодой Гвардии Единой России», ОНФ, штаба «#МЫВМЕСТЕ», БГТУ, «Движения Первых», «Боевого братства», «Патриоты наследия», ВСКС, РСО, Красного Креста.

Напомним, ночью 7 мая ВСУ атаковали Бежицкий район Брянска.