Количество участников цифровой платформы «Мой экспорт» растет

Фото: Российский экспортный центр.

Раньше, чтобы выйти на зарубежные рынки со своим товаром, предприниматели были вынуждены обращаться в несколько ведомств. Они собирали множество бумажных документов: как для того, чтобы получить экспортный сертификат, так и для того, чтобы воспользоваться мерами поддержки от государства. Это занимало несколько недель, а порой даже месяцев.

Теперь процесс упростили, а всю необходимую экспортерам документацию собрали в одном месте – на цифровой платформе «Мой экспорт», созданной Российским экспортным центром по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт».

Нужные акты и разрешения бизнес может получить в личном кабинете. Там же предприниматели могут подать заявку, чтобы воспользоваться мерами поддержки по нацпроекту. Среди пользователей платформы как опытные экспортеры - крупные компании, так и МСП, которые только-только выходят на внешние рынки.

В личном кабинете предприниматели получают доступ как к услугам Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ), так и к мерам поддержки федеральных и региональных ведомств, институтов развития и коммерческих партнеров. Также на «Моем экспорте» представлены обучающие сервисы, консультации по различным аспектам экспортной деятельности.

На онлайн-площадке уже зарегистрировалось 46 тысяч компаний. За 2025 год к экосистеме присоединилось более 7,6 тысяч новых участников. Около 90% пользователей — представители малого и среднего бизнеса. Только за последний год количество активных пользователей выросло почти на 20%. В 2025 году клиентам платформы оказано почти 1,16 млн услуг. На базе платформы создан единый каталог из 660 услуг.

Отметим, что по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» отечественные производители получают государственную поддержку при выходе на международные рынки. Производители и поставщики могут обратиться в региональные центры поддержки экспорта и торговые представительства России за рубежом для поиска иностранных клиентов, анализа зарубежного рынка (спрос на те или иные виды продукции, требования иностранного законодательства). Среди мер господдержки для экспортеров действует механизм финансирования их участия в международных выставках и деловых миссиях для поиска новых рынков сбыта и зарубежных партнеров, логистическая поддержка. Кроме того, государство помогает компаниям при сертификации и лицензировании их продукции.

