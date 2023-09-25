В Брянской области завершают капремонт дороги Стародуб-Новые Ивайтенки

Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

В Брянской области завершают капитальный ремонт дороги Стародуб-Новые Ивайтенки. Согласно контракту, ремонт должны полностью закончить 15 ноября этого года. Работы проводят на участке протяженностью 5.7 километра. Об этом сообщают в управлении автомобильных дорог Брянской области.

Ремонт по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» начали весной. Первоначально они выкорчевали деревья.

На участке капитального ремонта провели устройство выравнивающего и верхнего слоя покрытия.

- Стоит отметить, что верхний слой покрытия автодороги обустроен из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА) толщиной четыре сантиметра, - рассказали в управлении автомобильных дорог Брянской области. - Это новая современная марка асфальтобетона, в состав которой входит стабилизирующая целлюлозная добавка - виатоп, которая делает дорожное полотно более износоустойчивым и долговечным.

В населенных пунктах, через которые проходит магистраль, сделали тротуары шириной 1,5 метра и общей протяженностью больше двух километров. Дорожники устроили 720 погонных метров прикромочных водосбросных лотков, нанесли разметку. Также установили новые остановочные павильоны, сделали посадочные площадки.

Во время капитального ремонта строители увеличили ширину дороги с 7,5 метра до восьми метров. А еще на данном участке обустроили девять водопропускных труб.

В населенных пунктах, находящихся на участке капитального ремонта сделали новое наружное электроосвещение.